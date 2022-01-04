العقوري: خروج ليبيا من الوضع الحالي يقتضي بتوحيد كافة المؤسسات

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، “وجهنا تساؤلاتنا لأعضاء المفوضية في جلسة معلنة، ويبقى الرأي الأخير للشعب ليقول كلمته”، بحسب قوله.

العقوري، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “طالبنا بأن تكون جلسة الاستماع إلى تقرير المفوضية حول تأجيل الانتخابات علنية حرصا على الشفافية، ويبدو أن تقارير المخابرات العامة والداخلية لم تعرض علنا لأسباب أمنية، ورئيس المفوضية أشار إلى وجود قوة قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات، وندرك ما تعنيه القوة القاهرة، ومشكلة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية”، بحسب قوله.

وتابع: “برأيي خروج ليبيا من الوضع الحالي يقتضي توحيد المؤسسات وحل التشكيلات المسلحة وتكوين جيش واحد يحمي مؤسسات الدولة والشعب بعيدا عن الولاء لأشخاص، ودستور دائم يحدد الحياة السياسية للبلاد، ونرفض أن يكون الإعلان الدستوري تحت سيطرة أعضاء مجلس النواب، خوفا من تغيير مواده لإطالة عمر رئيس الدولة”، بحسب قوله.