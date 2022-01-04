“النائب العام”: القصور في تأمين الحدود وراء انتشار مرض “حمى الوادي” بين المواشي

أكد النائب العام الصديق الصور، أن مرض حمى الوادي المتصدع، خطير على الصحة العامة، لأنه من الأمراض المشتركة وذلك باكتساب العدوى بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة، فضلاً عن تسببه في خسائر اقتصادية فادحة نتيجة ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة.

وقال «الصور» إن “تحقيقات النيابة العامة حددت مكمن المشكلة، وأكدت المعلومات على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية”.

وأردف «الصور» أن “إجراءات النيابة العامة في حد ذاتها غير كافية لمجابهة التفشي بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع”، موضحا أن “أي تقصير أو إهمال يتسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد سيكون محلا للملاحقة الجنائية”.

وتابع؛ أن هذا الأمر الذي “سهل إدخال المواشي من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية”.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام، أمس الإثنين، مع الوزراء والهيئات الرقابية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.