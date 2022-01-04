وليامز تلتقي صوان وتستعرض تقييمها لأبعاد الأزمة السياسية في ليبيا

استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز خلال لقائها رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وعدد من قيادات الحزب نتائج جولاتها ولقاءاتها مع الأطراف المختلفة، وتقييمها لأبعاد الأزمة السياسية الحاصلة في ليبيا.

وبين الحزب الديمقراطي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس تناول كيفية التواصل مع الفاعلين السياسيين وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي؛ بغية إيجاد مخرج لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل، وفق تعبيرها.

ووعد صوان بأن يقدم للمستشارة الأممية مقترحاً مكتوباً يحمل تشخيصاً دقيقاً للأزمة، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي، والحلول الواقعية المقترحة.