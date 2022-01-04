هل الإنسان حُرٌّ في ليبيا؟.. مؤشر “كاتو” يُجيب

نشر معهد كاتو للأبحاث أحدث تقرير له عن حرية الإنسان في 165 دولة حول العالم، وكانت ليبيا من ضمنها.

ويعتمد المؤشر على أكثر من 82 مؤشر للحرية الشخصية والاقتصادية في هذه الدول، مثل قواعد القانون، الأمن والسلامة، الحركة، الدين، التعبير عن الرأي وحقوق الملكية.

ويضع المؤشر 0-10 نقطة للدول بحيث يمثل الرقم 10 الأكثر حرية، كما أكد المؤشر أن هناك 82 دولة انخفض تصنيفها بينما تحسن 67.

وجاءت ليبيا في المركز 156 عالميًا بمعدل 5,05 واحتلت المركز 12 في دول الشرق الأوسط، حيث تصدرت الأردن التصنيف وحازت على 6,91 نقاط.

كما أشار التقرير إلى الحرية الشخصية وقد حققت ليبيا فيها 5,17 نقاط في المركز 152 عالميًا، والحرية الاقتصادية 4,79 نقاط في المركز 163 عالميًا.

وتصدرت سويسرا التصنيف العالمي وحصلت على 9,11 نقاط، وجاءت نيوزيلندا في المركز الثامن 9,01 نقاط وثالثًا الدنمارك 9,98 نقاط، ولم تتغير مراكز هذه الدول الثلاثة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن أعلى مستويات الحرية توجد في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بينما كان أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

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