ليبيا الان

هل الإنسان حُرٌّ في ليبيا؟.. مؤشر “كاتو” يُجيب

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر معهد كاتو للأبحاث أحدث تقرير له عن حرية الإنسان في 165 دولة حول العالم، وكانت ليبيا من ضمنها.

ويعتمد المؤشر على أكثر من 82 مؤشر للحرية الشخصية والاقتصادية في هذه الدول، مثل قواعد القانون، الأمن والسلامة، الحركة، الدين، التعبير عن الرأي وحقوق الملكية.

ويضع المؤشر 0-10 نقطة للدول بحيث يمثل الرقم 10 الأكثر حرية، كما أكد المؤشر أن هناك 82 دولة انخفض تصنيفها بينما تحسن 67.

وجاءت ليبيا في المركز 156 عالميًا بمعدل 5,05 واحتلت المركز 12 في دول الشرق الأوسط، حيث تصدرت الأردن التصنيف وحازت على 6,91 نقاط.

كما أشار التقرير إلى الحرية الشخصية وقد حققت ليبيا فيها 5,17 نقاط في المركز 152 عالميًا، والحرية الاقتصادية 4,79 نقاط في المركز 163 عالميًا.

وتصدرت سويسرا التصنيف العالمي وحصلت على 9,11 نقاط، وجاءت نيوزيلندا في المركز الثامن 9,01 نقاط وثالثًا الدنمارك 9,98 نقاط، ولم تتغير مراكز هذه الدول الثلاثة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن أعلى مستويات الحرية توجد في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بينما كان أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك