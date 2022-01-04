وكالة الأناضول: طرابلس تستعد لمعركة عقب تأجيل الانتخابات

اعتبرت وكالة الأناضول التركية، أن “تحرك أرتال كبيرة من العربات المسلحة من مدينة مصراتة إلى طرابلس منذ 30 ديسمبر الماضي، كأن المدينة تستعد لمعركة حاسمة عقب تأجيل الانتخابات وتداعياتها”، بحسب قولها.

وذكرت الوكالة التركية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن “تحرك أرتال كبيرة من العربات المسلحة من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية منذ 30 ديسمبر المنصرم، تساؤلات عدة حول خلفيات إرسال هذه القوة الكبيرة”، بحسب قولها.

وتحدثت عن “وصول تعزيزات عسكرية من بعض المليشيات منها “قوة مكافحة الإرهاب” بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، ووحدات ميليشياوية بينها “الحلبوص” و”المحجوب” التي تعد من أشهر كتائب مصراتة عددا وتسليحا”، بحسب قولها.

وأضافت “ليست وحدها كتائب مصراتة من تحركت نحو طرابلس، بل أيضا كتائب من الزنتان، بقيادة أسامة الجويلي، الذي عينه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مطلع ديسمبر المنصرم “مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية”، بحسب قولها.

وتابعت “أنه من المرتقب أن ينضم إلى كتائب مصراتة والزنتان كتائب الزاوية، التي يعد خالد المشري، أبرز عرابيها السياسيين”، بحسب قولها.

وتابعت “تأتي هذه التحركات العسكرية المثيرة للجدل بعد أيام قليلة من تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر المنصرم، وفي ظل إعلان عدة أطراف بينها نواب في البرلمان رغبتهم في تغيير الحكومة، ومحاصرة مسلحين لمؤسسات رسمية في طرابلس”، بحسب قولها.

واستكملت “هذا الوضع المحتقن يؤشر لمرحلة صعبة تمر بها طرابلس وليبيا ككل، من شأنها إما الحفاظ على الوضع القائم، أو قلب الطاولة على المجلس الرئاسي والحكومة الحاليين، ومجيء سلطة جديدة”، بحسب قولها.

واستطردت: “وصل الاحتقان الأمني ذروته في العاصمة، عقب إقالة المجلس الرئاسي منتصف ديسمبر، اللواء عبد الباسط مروان، قائد المنطقة العسكرية طرابلس، وتعيين عبد القادر منصور، قائد غرفة عمليات ترهونة (غرب)، خلفا له”، بحسب قولها.

واختتمت بأن “المرحلة المقبلة، قد تشهد مزيدا من الانقسام إذا أصرّ مجلس النواب على تغيير الحكومة وتمسك الدبيبة بالاستفتاء على الدستور وقوانين الانتخابات “العادلة”، وقد يلجأ الطرفان إلى الخيار العسكري مجددا لحسم صراعاتهما”، بحسب قولها.