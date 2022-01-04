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مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع نظيره السوداني تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، بنظيره السوداني السفير محمد الياس محمد الحاج، بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وخلال اللقاء رحب السفير السوداني بـ«ثابت» متمنيًا له التوفيق والسداد، بعد تعيينه مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مبديًا اهتمام السودان بالتعاون التام مع ليبيا تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأشاد «ثابت» بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة.

 كما استعرض سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.

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صحيفة الساعة 24

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