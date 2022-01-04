ليبيا الان

عمداء ومسؤولي الساحل يجتمعون لمناقشة توفير الخدمات للمواطنين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيم في بلدية صرمان اجتماع ضم عددا من العمداء والمسؤولين من بلديات الساحل الغربي، لمناقشة توفير خدمات للمواطنين للتخفيف من معاناتهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك