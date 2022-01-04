عمداء ومسؤولي الساحل يجتمعون لمناقشة توفير الخدمات للمواطنين

أقيم في بلدية صرمان اجتماع ضم عددا من العمداء والمسؤولين من بلديات الساحل الغربي، لمناقشة توفير خدمات للمواطنين للتخفيف من معاناتهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم.

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