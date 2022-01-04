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تطورات الانتخابات الليبية محور محادثات إيطاليا مع فرنسا والولايات المتحدة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ناقش خلالهما تطورات الأزمة الليبية.

وناقش دي مايو أمس مع لودريان مسار العملية الانتخابية والتحول السياسي في ليبيا.وأكد الطرفان على دعمهما القوي للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وفقا لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي، اليوم الثلاثاء.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث الوزير الإيطالي مع بلينكن الجهود الليبية الجارية لتنظيم الانتخابات الوطنية دون مزيد من التأخير.

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قناة ليبيا الحدث

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