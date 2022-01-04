بوقعيقيص: قدمنا لمجلسي النواب والدولة قوانين انتخاب بمعايير دولية ورفضوها

انتقدت عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إنشاء مجلس النواب لجنة خارطة الطريق للاتفاق على السلطة بالمرحلة القادمة.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لجنة تخش في لجنة وتشاور لجنة وتستلم لجنة وبعدها تسلم للجنة وتعترض لجنة وتراجع اللجنة وتيجي لجنة تحز على اللجنة وموت يا شعب”.

وعلّق أحد متابعي بوقعيقيص عليها قائلا: “ما هو حتى أنتي حطوكي في لجنة وما درتي شي يا خيتي هابا”، فردت عليه بقولها: “لا درت قاعدة دستورية وقوانين انتخابات وفقا للمعايير الدولية، وقدمها السيد (يان) كوبيتش (المبعوث الأممي السابق) لمجلس النواب والدولة اللذين هما نتاج انتخاباتكم وممثلي الشعب، وتم رفضها، وعليكم الدور في تغييرها، ولا انتوا انتظار وفرسان كي بورد وأعتقد لروسيا يد إفشال ملتقى الحوار.. ياخيتي هابتين” على حد قولها.