وليامز تجري ناقشا مع صوان حول الانتخابات

العنوان-طرابلس

قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها ناقشت مع رئيس الحزب الديمقراطي (رئيس حزب العدالة والبناء الأسبق) محمد صوان وعضو الحزب نزار كعوان، الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن.

ونشرت وليامز تغريدة ذكرت فيها أنها استمعت إلى عرض حول رؤية الحزب بشأن المضي قدما. معتمدين على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات وإرادة ما يقارب 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع.