لجنة خارطة الطريق النيابية تبحث مع المجلس الرئاسي مسار المصالحة الوطنية

التقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

واستعرضت اللجنة، بحسب إيجاز صحفي لها، طبيعة عملها ومهامها، كما تم الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي وكذلك ركيزة أساسية في خارطة الطريق المكلفة بها اللجنة، كما التطرق للمسار العسكري والأمني من منظور المجلس الرئاسي.

وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على مواصلة التواصل للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة الليبين.