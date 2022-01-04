“الكهرباء” تتابع إزالة العشوائيات المقامة تحت خطوط نقل الطاقة

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي القطاع المعوقات التي تواجه عمل إزالة العشوائيات تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع حد لهذه الخروقات التي تعرقل العمل الفني للفرق التابعة للشركة وسلامة خطوط الطاقة.

وشارك في الاجتماع عضو النيابة بمكتب النائب العام وعضو مجلس إدارة الشركة و مساعدا المدير العام لشؤون العمليات والتشغيل وعدد من مديري الإدارات بالشركة، ونائب المدير العام وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية .

واستعرض المسؤولون مع رئيس الشركة آلية وضع الحلول الجذرية للرفع من وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاز أعمال إزلة العشوائيات على أكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تواجه كماً هائلاً من تجاوزات البناء العشوائي في المناطق المحظورة التي تشغلها المحطات الكهربائية وتحت خطوط الطاقة والضغط العالي، من مزارع وورش وعقارات سكنية وأبنية خاصة على حد سواء، علاوةً على النهب المتنامي للأسلاك والكابلات والتوصيلات والمعدات ما يفاقم من أزمة الكهرباء الشاملة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

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