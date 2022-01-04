المجموعات المسلحة هي كلمة السر في عدم استقرار البلاد

تبقى المسألة الأمنية معقدة خاصة مع فشل عقد الاستحقاق الانتخابي واستمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية، حيث تعاني البلاد حاليا من ضعف سياسي وأمني، الأمر الذي يعزز من مخاوف انتشار الفوضى والأمن.

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