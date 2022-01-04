خلال تكريم جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود باللواء.. اللواء 106 مجحفل يختتم الخطة التدريبية السنوية 2021م

أقام اللواء 106 مجحفل حفلا مهيبا كرم خلاله جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود ممن شاركوا في التمرين التعبوي (رعد2021) على مستوى لواء مُشاة في الهجوم على الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

وقال أمر اللواء 106 مجحفل العقيد خالد خليفة حفتر إن اللواء قام خلال العام المنصرم بتنفيذ العديد من النشاطات التي ترفع من أهبة اللواء لأي طارئ، مؤكدا أن اللواء في خدمة المواطنين وتاريخه حافل بالتضحيات في سبيل الوطن.

وبدوره أكد مساعد آمر اللواء المقدم أحمد الديباني إن القوات المسلحة معقل الرجال، وأن اللواء 106 كان حاضر في كل الملاحم الوطنية للدفاع عن الوطن.

فيما شدد معاون آمر اللواء العقيد صفوان بوطيغان أن “القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأي تهديد يمس السيادة الليبية”.

وتأتي المناورات والتمرينات التعبوية في إطار رفع الكفاءة القتالية لجميع الوحدات الفرعية للواء 106 مجحفل، وبذلك يكون اللواء قد اختتم الخطة التدريبية السنوية 2021م والبدء في تنفيذ الخطة التدريبية القادمة عن سنة 2022م.