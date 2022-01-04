اللواء 106 مجحفل يكرم قوات المشاة في التمرين التعبوي “رعد 2021”

اختتم اللواء 106 مجحفل بالقوات المسلحة العربية الليبية الخطة التدريبية السنوية 2021 بتكريم جميع العسكريين ممن شاركوا في التمرين التعبوي “رعد 2021” على مستوى لواء مُشاة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي في بيان طالعته “الساعة 24” أنه جرى بمعسكر اللواء 106 مجحفل بالرجمة، تكريم جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود ممن شاركوا في التمرين التعبوي (رعد 2021) على مستوى لواء مُشاة في الهجوم على الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع الكفاءة القتالية لجميع الوحدات الفرعية للواء 106 مجحفل، وكذلك الاطلاع على مدى الجاهزية القتالية والتدريب القتالي.

وأكدت الشعبة أنه بذلك يكون اللواء 106 مجحفل اختتم الخطة التدريبية السنوية 2021م، للبدء في تنفيذ الخطة التدريبية القادمة عن سنة 2022م.