انسحاب 300 مرتزق من شرق ليبيا وفرنسا تشيد بالخطوة

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن مغادرة 300 مرتزقا أجنبيا شرق ليبيا، حيث أشادت بالخطوة التي اعتبرتها بداية للانسحاب المرحلي للقوات الأجنبية من البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر، إلى أنه يجب أن يتبع هذه الخطوة انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل كامل وفي أسرع وقت، لافتة إلى أن مغادرة المرتزقة تشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر باريس حسب وصفها.

ووفق ما نقلته رويترز، فإن الوزارة لم تحدد وقت مغادرة المرتزقة، كما أنها لم توضح الدولة التي ينتمون إليها، في حين أرجع دبلوماسيون أن أصولهم تعود لدولة تشاد جنوب ليبيا.

جدير بالذكر، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعدت خطة عمل في شهر أكتوبر الماضي، تهدف لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

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