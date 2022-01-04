القطاعات الاستراتيجية في ليبيا قادرة على تطوير اقتصاد البلاد

تمتلك ليبيا مقومات استراتيجية تمكنها من التقدم في الاقتصاد والتنوع في زيادة موارد البلاد كالقطاع السياحي والزراعي والصناعي.
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قناة ليبيا
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