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مردة: إجراء الانتخابات قريبا ويمكن حل أسباب تأجيلها في فترة قصيرة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة، أن “المفوضية توصلت د إلى اتفاق مع أعضاء البرلمان يقضي بإعادة النظر في موعد الانتخابات”.

وأضاف مردة، في تصريحات صحفية، “أن المفوضية طلبت من البرلمان إزالة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأوضح أن “النواب أبدوا استعدادهم للتواصل مع الشركاء في العملية الانتخابية لإزالة هذه  العراقيل”، مشيرا إلى أنه “بالإمكان إجراء الانتخابات في فترة قريبة، لأن الأسباب التي دعت إلى تأجيلها يمكن أن تُحلّ في فترة قصيرة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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