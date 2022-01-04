جمعة أبوزيد: يجب التحقيق في جرائم التزوير التي كشفها “السايح”

اعتبر المستشار في المحكمة العليا جمعة أبو زيد أن إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمام البرلمان احتوت على سرد منطقي لأسباب الفشل الانتخابي.

وقال أبوزبد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن أساس الإشكال هو عيوب في صياغة التشريعات التي تظهر جلية في قصر المدد المحددة للإجراءات الانتخابية، وكانت بالساعات أحياناً، مما خلق كثيراً من العوائق في انتخابات دولة مساحتها مساحة قارة وغير مستقرة أمنياً وسياسياً.

وأضاف المستشار: “كذلك قصر مدد الطعون التي كان يفترض أن تمتد لأسابيع وليس لثلاثة أيام، حتى تعطي الفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة”.

وأشار جمعة إلى أن “الطامة الكبرى التي كشفت عنها إحاطة السايح هي جرائم التزوير التي عددها، والتي يجب التحقيق فيها، ويجب على النائب العام أن يطبق القانون على من تثبت في حقه”.