الصور يبحث مع الخيتوني سير العمل في مكافحة انتهاكات أراضي الدولة

استعرض النائب العام الصديق الصور، مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبد الحكيم الخيتوني، آخر الأعمال التي أنجزها الفرع فيما يتعلق بمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي والغابات المملوكة للدولة، إضافة إلى مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي .

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، أهم المشاكل التي تعترض سير العمل والآليات التي تم اتخاذها بما يساهم في تأدية المهام والواجبات بصورة أفضل.

وقدم الخيتوني تقريرا مفصلا يبين ما قامت به إدارته، بشأن سير العمل في تنفيذ التعليمات وضبط المخالفين، في حين طالب الصور ببذل المزيد من الجهود التي تخدم الدولة والمواطن على حد سواء.

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