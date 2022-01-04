وزارة الخارجية والتعاون الدولي تُكرم موظفيها المتميزين لعام 2021

طرابلس 04 يناير 2022(وال)- كرمت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، موظفيها الذين تميزوا في أداء عملهم خلال عام 2021.

هذا وجرى التكريم بمقر إدارة الشؤون القنصلية بمكتب الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي، بحضور مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعدد من إدارات ومكاتب مصلحة الجوازات والجنسية.

كما تم التكريم بوسام المصلحة، وشهادة تقدير نظير جهودهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بكل مهنية وإتقان. (وال) ع م/ ر ت

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