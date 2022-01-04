ضبط مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية قبل تهريبه إلى تركيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بحوزة مضيفة بمطار مصراتة الجوي قبل نقلها إلى تركيا.

وذكر جهاز الأمن الداخلي، في بيان له، «أن المبلغ المضبوط بقدر بحوالي 170 ألف يورو كانت معدة للتهريب خارج ليبيا وهي بحوزة (ر.م.أ) ليبية الجنسية مواليد 1984م إحدى مضيفات الخطوط الجوية الأفريقية».

وأوضح أن عملية القبض جاءت خلال إتمام إجراءات التفتيش الأمني من قبل أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لتركيا اليوم الثلاثاء.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وأحيلت إلى الجهات المختصة بالمنفذ.