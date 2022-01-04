ليبيا الان

ضبط مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية قبل تهريبه إلى تركيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بحوزة مضيفة بمطار مصراتة الجوي قبل نقلها إلى تركيا.

وذكر جهاز الأمن الداخلي، في بيان له، «أن المبلغ المضبوط بقدر بحوالي 170 ألف يورو كانت معدة للتهريب خارج ليبيا وهي بحوزة (ر.م.أ) ليبية الجنسية مواليد 1984م إحدى مضيفات الخطوط الجوية الأفريقية».

وأوضح أن عملية القبض جاءت خلال إتمام إجراءات التفتيش الأمني من قبل أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لتركيا اليوم الثلاثاء.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وأحيلت إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

الوسوم

الساعة24 العملة الأجنبية تركيا ضبط مبلغ مالي كبير ليبيا مطار مصراتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك