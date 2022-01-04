فرنسا تذكِّر بمغادرة 300 مرتزق شرق ليبيا وتطالب بالمزيد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي للآلاف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

والمجموعة المقصودة أعلن عنها ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي 11 نوفمبر الماضي، من دون تحديد هوية المجموعة أو وجهتهم.

– ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، «حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر»، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

وأضافت «يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن».

ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها، لكن «رويترز» تنسب لدبلوماسيين أن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.

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