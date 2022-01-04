ليبيا الان

مغاربة محتجزون بليبيا يناشدون الملك محمد السادس التدخل لإجلائهم

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد عدد من المغاربة المحتجزين في أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا، في فيديو مصور بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العاهل المغربي محمد السادس، للتدخل وترحيلهم إلى بلادهم.

واحتُجز المغاربة بعد فشلهم في التوجه إلى السواحل الإيطالية عبر الإبحار من ليبيا، ليستقر بهم الأمر في أحد مراكز الاحتجاز.

وكانت عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا، قد احتجت أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة الرباط خلال شهر نوفمبر الماضي، على ما وصفته بتجاهل سلطات بلادهم لمطالبهم بترحيل أبنائهم من ليبيا.

جدير بالذكر أن المرصد الأورومتوسطي، قد طالب العام الماضي بإطلاق سراح عدد من المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا في ظروف غير إنسانية حسب وصفه، داعيا السلطات المغربية والليبية إلى العمل على إطلاق سراحهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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