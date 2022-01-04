مصلحة الديوانة التونسية: إحباط تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا

قالت مصلحة الديوانة التونسية بمعبر رأس إجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية من الأدوية إلى خارج تونس نحو ليبيا.

وأكدت الديوانة التونسية، في بيان لها الثلاثاء، أن عناصر فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 411 علبة دواء مختلفة الأنواع، تحتوي على 7740 حبة مخفية بإحكام في مخبأ تحت الهيكل الخلفي لسيارة تحمل ترقيمًا تونسيّاً ويقودها مواطن تونسي.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير محضر في الواقعة، والاحتفاظ بالمشتبه به لمزيد البحث والتحري، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأدوية عبر المعابر البرية إلى خارج تونس.