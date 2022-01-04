دعوة يونانية لتركيا لإلغاء “الاتفاقية البحرية” مع حكومة الوفاق

جددت اليونان -اليوم الثلاثاء- دعوتها لتركيا بالاعتراف الفوري ببطلان الاتفاقية البحرية المبرمة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وجاءت المطالبة هذه المرة عبر جملة تغريدات نشرها وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس”، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أشار في تغريداته أيضاً إلى أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

ووصف وزير الخارجية اليوناني، في تغريداته، موقف الحكومة التركية بأنه “مثال على اللاعقلانية”، مضيفاً أن “تصعيد الخطاب العدواني التركي ضد بلاده قد اتخذ أبعادا لم تشهدها اليونان منذ أعوام”.

وضرب “ديندياس”، مثالاً لما أسماها “العبثية” التي تمارسها الحكومة التركية، مشيراً إلى أن أنقرة تهدد أثينا بـ”الحرب إذا مارست حقها غير القابل للتصرف في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي”.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا و”حكومة السراج” أعلنتا في شهر نوفمبر 2019، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ما اعتبرتها اليونان ودول أخرى أنها ستؤثر على استكشاف النفط والغاز، وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة المضطربة، كما لاقت تلك الاتفاقية معارضة واسعة من الأطياف الليبية على صعيد النخب السياسية متمثلة في مجلس النواب الذي لم يصادق عليها والأوساط الشعبية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ومعارضة أشد من القيادة العامة للجيش الوطني .

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