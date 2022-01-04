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منظمة الهجرة: إعادة أكثر من32 ألف مهاجر إلى ليبيا عام 2021

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرها الخاص بعام 2021، والخاص بحركة اللاجئين والمهاجرين من ليبيا والعائدين إليها بعد اعتراضهم في المتوسط.

وبحسب التقرير، فقد تم اعتراض وإعادة 32,425 مهاجراً إلى ليبيا من المتوسط، منهم 28,528 رجلاً و2,428 امرأة، و877 طفلاً قاصراً، و431 طفلةً قاصرة، بالإضافة إلى 151 آخرين لا معلومات عن جنسهم.

كما أفاد التقرير بموت 655 مهاجراً في المتوسط، وفقدان 897 آخرين عام 2021.

يذكر أن عام 2021 سجل ارتفاعاً في أعداد المهاجرين بالمقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي المهاجرين 11,891 مهاجراً، ما يعني ارتفاعاً بنسبة تقارب الضعفين في العام 2021.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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