لجنة خارطة الطريق تبحث مع الرئاسي طبيعة عملها ومهامها

بحثت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها.

وشهد اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد أبرز الملفات التي كلف بها المجلس الرئاسي، ومن أهم أعمال لجنة خارطة الطريق.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة طرابلس، بحث للمسار العسكري والأمني من وجهة نظر المجلس الرئاسي.

واتفق في ختام اللقاء، على استمرار التواصل بهدف وضع رؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة شرائح الليبيين، وفق ما نقلته صفحة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على منصة فيسبوك.

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