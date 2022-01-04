ليبيا الان

لجنة خارطة الطريق تبحث مع الرئاسي طبيعة عملها ومهامها

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها.

وشهد اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد أبرز الملفات التي كلف بها المجلس الرئاسي، ومن أهم أعمال لجنة خارطة الطريق.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة طرابلس، بحث للمسار العسكري والأمني من وجهة نظر المجلس الرئاسي.

واتفق في ختام اللقاء، على استمرار التواصل بهدف وضع رؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة شرائح الليبيين، وفق ما نقلته صفحة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على منصة فيسبوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك