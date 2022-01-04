افحيمة: الليبيون لا يحتملون تحديد تاريخ جديد للانتخابات دون الوفاء به

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق بهدف إيجاد خارطة واضحة ومحددة بخطط زمنية واضحة الأهداف وليس بتاريخ معين بحيث لا يتكرر ما تكرر مرتين حتى الآن 24 ديسمبر و24 يناير.

وأشار افحيمة في لقاء عبر قناة “العربية الحدث”، إلى أن الشارع لم يعد يحتمل أن يعطى تاريخا جديدا ولا يتم الوفاء به، وبالتالي للجنة خارطة الطريق بصدد الاستماع لكل المعنيين بإجراء عملية الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية وعلى رأسها المجلس الرئاسي وهو أعلى سدة الهرم التنفيذي بحيث يكون مطلعا على ما سيقوم به مجلس النواب.

وأضاف أن اللجنة بدأت منذ حوالي أسبوع بالتواصل مع جميع المؤسسات، والمعنيين بتيسير المسير نحو الانتخابات، وتقدم كل ما هو مطلوب منها، وبالتالي لم تقدم التقرير النهائي الذي سينظر فيه مجلس النواب.