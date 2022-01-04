العقوري: خروج ليبيا من الوضع الحالي يقتضي توحيد المؤسسات وحل التشكيلات المسلحة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يوسف العقوري على أنه تم توجيه تساؤلات لأعضاء المفوضية في جلسة معلنة، ويبقى الرأي الأخير للشعب ليقول كلمته.

العقوري لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تمت المطالبه بأن تكون جلسة الاستماع إلى تقرير المفوضية حول تأجيل الانتخابات علنية حرصًا على الشفافية، ويبدو أن تقارير المخابرات العامة والداخلية لم تعرض علنا لأسباب أمنية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس المفوضية أشار إلى وجود قوة قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات، مضيفًا: “ندرك ما تعنيه القوة القاهرة، ومشكلة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية”.

وتابع: “برأيي خروج ليبيا من الوضع الحالي يقتضي توحيد المؤسسات وحل التشكيلات المسلحة وتكوين جيش واحد يحمي مؤسسات الدولة والشعب بعيدًا عن الولاء لأشخاص، ودستور دائم يحدد الحياة السياسية للبلاد”.

وشدد على رفضهم أن يكون الإعلان الدستوري تحت سيطرة أعضاء مجلس النواب، خوفًا من تغيير مواده لإطالة عمر رئيس الدولة.

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