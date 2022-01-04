النائب العام: نائب رئيس الوزراء الأسبق بحكومة زيدان الصديق عبدالكريم رتب التزامات على الدولة بقيمة 1.2 مليار دينار بالمخالفة وهدر 230 مليون دينار

أكد النائب العام الصديق الصور القبض على نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق بحكومة علي زيدان الصديق عبدالكريم تنفيذا لأوامر سابقة صادرة بحقه.

الصور، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه “تم القبض على المترشح لمنصب الرئاسة الصديق عبد الكريم بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام خلال عمله نائبا لرئيس الوزراء سابقاً”.

وأكد النائب العام أن “الصديق عبدالكريم رتب التزامات على الدولة بقيمة 1.2 مليار دينار بالمخالفة وهدر 230 مليون دينار”.

كما أكد أن “عبدالكريم حصل لأحد أصدقائه أموال عامة مصدرها مخالفة القانون و إساءة استعمال السلطة”.

وأشار إلى أن “عبدالكريم تعاقد على توريد احتياجات تفتقد الجودة بأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها” مؤكداً “تحايل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق بحكومة علي زيدان على إجراءات الرقابة وجزء إجراءات تكليف مباشر صادر لـ 11 شركة إلى 121 تكليف للشركات ذاتها”.

وأتم تصريحاته: “عبدالكريم اعترف ببقية الأدلة القائمة ضده وتم حبسه”.