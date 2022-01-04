التكبالي: لتمارس المؤسسات الفاسدة مهمتها بـ”اللادولة” لحين إشعار آخر

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” دع قائمة المفوضية للمرشحين كما هي، ودع المزورين، والمجرمبن والسراق يديرون اللادولة، وانس الأجانب والمرتزقة، ولتمارس المؤسسات الفاسدة مهمتها الى حين. يذكرني بقرار وكيل النيابة يبقى الأمر إلى ما هو عليه إلى حين إشعار آخر”.

وفي تغريدة سابقة، قال التكبالي:” إن طرابلس عادت مرتعاً للمليشيات، مشيرا إلى أن البرلمان والمفوضية يغنيان في وجه الريح، طرابلس عادت مرتعا للميليشيات التي خرجت منها، ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات يغنيان في وجه الريح”.

وأضاف عضو مجلس النواب “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تردد الكلام الأجوف. والليبيون لا زالوا لم يفهموا اللعبة”.