الملف الليبي ملف محوري في يناير على طاولة مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن برنامج عمله الشهري لشهر يناير الحالي، مخصصاً 4 أيام للملف الليبي خلال الشهر.

ومن المتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها الخاص بعملها في ليبيا بتاريخ 14 يناير، ثم يتم الاستماع لإحاطة البعثة بشأن آخر التطورات في ليبيا أمام مجلس الأمن بتاريخ 24 يناير

وسيتم التباحث بين أعضاء المجلس حول مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 27 يناير، فيما سيكون تاريخ 31 يناير موعداً لاتخاذ قرار بشأن التمديد لعمل البعثة في ليبيا من عدمه.

يذكر أن البعثة قد سبق وأن تم تمديد مهمتها في سبتمبر الفائت حتى نهاية يناير 2022.

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