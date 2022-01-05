وكيل وزارة الداخلية يبدأ في تفعيل فرع جديد لقوة دعم مديريات الأمن بالجبل الغربي

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين اجتماعا، بمدراء أمن “غريان، يفرن، الزنتان، جادو، مزدة، نالوت، غدامس” بحضور آمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق ورئيس قسم الشؤون الأمنية ورئيس قسم شؤون المديريات بمكتب الوكيل.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، فقد جاء الاجتماع لتفعيل قرار وزير الداخلية رقم 1530 بشأن إنشاء فروع لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.

وتناول الاجتماع مناقشة تفعيل فرع قوة دعم مديريات الأمن بالجبل الغربي، ووضع الترتيبات لتفعيل الفرع من خلال دعمه بعناصر بشرية من مديريات الأمن بمناطق الجبل، وذلك من أجل فرض الأمن ودعم واسناد مديريات الأمن، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة مديريات الأمن لتعزيز الأمن وتبادل المعلومات فيما بينها ومع الأجهزة الأمنية الأخرى بما يساهم إيجابيا في سير العملية الأمنية والمحافظة على أمن الوطن والمواطن.