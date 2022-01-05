الدبيبة: إذا لم تكن لدي حظوظ لن أتقدم للانتخابات

قال المرشح الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كان لديه حظوظ وشعبية، مستدركا: “وإذا لم تكن لدي حظوظ لن أتقدم والأهم هو نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في ليبيا” على حد قوله.

وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة “التلفزيون العربي” الممولة من قطر، أن ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، ولا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية، مردفا بأن هذه المتطلبات واضحة جدا وهي ثلاث مراحل، ويجب أن يكون لدينا قاعدة دستورية أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب، بحسب تعبيره.

وأكد الدبيبة أن العملية الانتخابية لا بد أن تكون واضحة ومريحة للبدء في البرامج الانتخابية وتجهيز صناديق الاقتراع وحمايتها، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة هي ضمان القبول بنتائج الانتخابات، على حد قوله.