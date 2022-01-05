افحيمة: السايح أكد أن المفوضية لا يمكنها تحديد موعد لإجراء الانتخابات إلا بعد زوال القوة القاهرة

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن البرلمان علق جلسته لفتح المجال للمفوضية العليا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد موعد جديد للانتخابات.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الإثنين، أوضح أن “جلسة الإحاطة انتهت على عدة نقاط أهمها بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات”.

وبين افحيمة أن “رئيس المفوضية عماد السايح أجاب على سؤال مباشر حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل” مجيبًا: “إنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة”.

وقال إن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق بهدف إيجاد خارطة واضحة ومحددة بخطط زمنية واضحة الأهداف وليس بتاريخ معين بحيث لا يتكرر ما تكرر مرتين حتى الآن 24 ديسمبر و24 يناير.

وأشار افحيمة في لقاء عبر قناة “العربية الحدث”، إلى أن الشارع لم يعد يحتمل أن يعطى تاريخا جديدا ولا يتم الوفاء به، وبالتالي للجنة خارطة الطريق بصدد الاستماع لكل المعنيين بإجراء عملية الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية وعلى رأسها المجلس الرئاسي وهو أعلى سدة الهرم التنفيذي بحيث يكون مطلعا على ما سيقوم به مجلس النواب.

وأضاف أن اللجنة بدأت منذ حوالي أسبوع بالتواصل مع جميع المؤسسات، والمعنيين بتيسير المسير نحو الانتخابات، وتقدم كل ما هو مطلوب منها، وبالتالي لم تقدم التقرير النهائي الذي سينظر فيه مجلس النواب.