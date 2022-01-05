ليبيا الان

“الإسعاف الطائر “يعلن المستندات المطلوبة للسفر لمصر وتركيا وتونس والأردن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز الإسعاف الطائر تفاصيل المستندات المطلوبة لكل دولة لنقل حالة مرضيه على طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي كالتالي:

أولا: المستندات المطلوبة للسفر إلى تونس

1- قبول من المصحة فى تونس

2-ترخيص وزارة الصحة التونسية

3-تقرير طبى حديث متضمن العلامات الحيوية مع رقم هاتف الطبيب المتابع للحالة

4-صور من جواز السفر للحالة والمرافق

5-بطاقات التطعيم

6-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لايتجاوز 48 ساعة قبل يوم السفر .

العودة من تونس

1-تقرير طبي باللغة الإنجليزية

2-إفادة بأن الحالة متواجدة بالمصحة

3-إفادة من الطبيب المتابع للحالة في تونس بضرورة نقله بطائرة الإسعاف

4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

-ثانيا السفر لجمهورية مصر

1-قبول من المصحة فى مصر

2-تقرير طبي حديث

3-حجز سيارة الإسعاف مع توفير بطاقة سائق ورقم هاتفه

4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

5-تأشيرات الدخول

علماً بأن إجراءات تصريح الهبوط لمصر تتطلب مدة أقصاها عشرة أيام .

– العودة من جمهورية مصر

1-تقرير طبي حديث

2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق

3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

ثالثا: السفر إلى الأردن

1-قبول من المصحة في الأردن

2-تقرير طبي حديث

3-تأشيرات الدخول

4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

-والعودة من الأردن

1-تقرير طبى حديث

2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق

3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

علما بأن الوصول إلى الأردن يتطلب عبور الأجواء المصرية وتصريح العبور يحتاج لمدة أقصاها عشرة أيام .

رابعا:  السفر إلى تركيا

1-قبول من المصحة في تركيا

2-تقرير طبى حديث

3-صور من جواز السفر للحالة والمرافق

4-رقم هاتف المستقبل فى تركيا

5-تأشيرات الدخول

6-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .

– العودة من تركيا

1-تقرير طبى حديث

2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق

3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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