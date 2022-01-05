“الإسعاف الطائر “يعلن المستندات المطلوبة للسفر لمصر وتركيا وتونس والأردن

أعلن جهاز الإسعاف الطائر تفاصيل المستندات المطلوبة لكل دولة لنقل حالة مرضيه على طائرات جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي كالتالي:
أولا: المستندات المطلوبة للسفر إلى تونس
1- قبول من المصحة فى تونس
2-ترخيص وزارة الصحة التونسية
3-تقرير طبى حديث متضمن العلامات الحيوية مع رقم هاتف الطبيب المتابع للحالة
4-صور من جواز السفر للحالة والمرافق
5-بطاقات التطعيم
6-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لايتجاوز 48 ساعة قبل يوم السفر .
العودة من تونس
1-تقرير طبي باللغة الإنجليزية
2-إفادة بأن الحالة متواجدة بالمصحة
3-إفادة من الطبيب المتابع للحالة في تونس بضرورة نقله بطائرة الإسعاف
4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
-ثانيا السفر لجمهورية مصر
1-قبول من المصحة فى مصر
2-تقرير طبي حديث
3-حجز سيارة الإسعاف مع توفير بطاقة سائق ورقم هاتفه
4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
5-تأشيرات الدخول
علماً بأن إجراءات تصريح الهبوط لمصر تتطلب مدة أقصاها عشرة أيام .
– العودة من جمهورية مصر
1-تقرير طبي حديث
2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق
3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
ثالثا: السفر إلى الأردن
1-قبول من المصحة في الأردن
2-تقرير طبي حديث
3-تأشيرات الدخول
4-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
-والعودة من الأردن
1-تقرير طبى حديث
2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق
3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
علما بأن الوصول إلى الأردن يتطلب عبور الأجواء المصرية وتصريح العبور يحتاج لمدة أقصاها عشرة أيام .
رابعا: السفر إلى تركيا
1-قبول من المصحة في تركيا
2-تقرير طبى حديث
3-صور من جواز السفر للحالة والمرافق
4-رقم هاتف المستقبل فى تركيا
5-تأشيرات الدخول
6-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر .
– العودة من تركيا
1-تقرير طبى حديث
2-صور من جواز السفر للحالة والمرافق
3-تحليل كورونا بنتيجة سالبة لا يتجاوز 48ساعه قبل يوم السفر
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