قويرب: حكومة الدبيبة لا تستطيع توفير بيئة جيدة لإجراء للانتخابات وتقديم الخدمات للمواطنين

رأى عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن المرحلة المقبلة تتطلب أولًا تدخلًا من مجلس النواب لحل المشكلة الحالية لإيجاد مخرج بخريطة جديدة عبر طرح الدستور للاستفتاء إذا أعلنت مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قويرب وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية قال: “إذا نصت الخريطة الجديدة على الذهاب إلى حكومة جديدة، فإن ذلك يحتاج إلى وقت، ويتم الاتفاق مع الأطراف الليبية الأخرى الفاعلة فيما بينها على ذلك إذا كان هناك توافق”.

وأكد أن حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تستطيع توفير بيئة جيدة لإجراء للانتخابات وتقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى وجود مشاكل لها في مدن ومع جهات مختلفة.