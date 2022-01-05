يورو أوبزرفر: اغتصاب وتعذيب وتجويع وتغييب وتلويح بالقتل حصيلة تجربة مهاجرة غير شرعية في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشرته مجلة “يورو أوبزرفر” الأوروبية لمعاناة مهاجرة غير شرعية قادمة من جحيم الأحداث بإقليم دارفور السوداني إلى الأسوأ في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المهاجرة تأكيدها تهريبها في العام 2021 مع زوجها وطفلتها على ظهر شاحنة تنقل الماشية ليصار إلى احتجازهم في ليبيا لعدم حيازتهم الأوراق الثبوتية التي تم فقدانها في السودان مشيرة إلى أن الاحتجاز لمدة 21 يوما يمثل فترة من العذاب.

وأكدت المهاجرة غير الشرعية تقديم الحراس رغيف خبز على الإفطار ومكرونة قليلة على العشاء فيما تعرضت للاغتصاب وزوجها يتم ضربه بجوارها فضلا عن مرض ابنتها لدرجة أنها كادت أن تموت بسبب الإسهال مبينة أنها تمكنت وأسرتها من الفرار ليتم إيقافهم عند نقطة تفتيش في الطريق إلى العاصمة طرابلس.

وتابعت المهاجرة غير الشرعية إن الموجودين بالنقطة طلبوا نقودا لم يكونوا يملكونها لذلك أخذوا زوجها ولم تعرف عنه شيئا منذ ذلك الحين مؤكدة تعرضها لخديعة من قبل شخص ادعى توفير وظيفة لها مع أسرة في العاصمة طرابلس إلا أنه حبسها وهددها بقتل ابنتها عبر وضعها في كيس لتختنق حتى الموت.

ترجمة المرصد – خاص

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