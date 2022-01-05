وزير النفط يشارك في الاجتماع الـ 24 لمنظمة أوبك

شارك وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون ، عن طريق الدائرة المغلقة- في الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بوجود وزراء من خارج أوبك، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات المهمة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ناقش جدول الأعمال تقرير اللجنة الوزارية المشتركة، عرض الأمانة العامة لأوبك لتوقعات السوق العالمية، الموافقة على استمرار التعويض للتخفيضات التي تمت السنة الماضية بواقع 400,000 برميل لشهر فبراير القادم، والاستمرارية في إعفاء دولة ليبيا من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يوم 2 فبراير 2022.

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