أهرام ويكلي: تمديد العملية السياسية الحالية يوفر أملًا جديدًا بإصلاح أوضاع ليبيا

ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” المصري الناطق بالإنجليزية إن تمديد العملية السياسية الحالية يوفر أملا جديدا بإصلاح الأوضاع العامة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن المرحلة الانتقالية الحالية لا زال أمامها فرصة لإثبات استثناءات لسابقاتها الـ4 إذ لم يؤد حتى الآن الفشل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر الماضي كما كان مقررا في خارطة الطريق لإعادة البلاد إلى التصعيد العسكري.

وتابع التقرير إن ما يجري الآن هو وضع آليات قانونية وسياسية لضمان استمرار هذه المرحلة بما في ذلك بعض مبادرات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الرئيسيين المصممين على احتواء الأزمة والبناء على الإنجازات الملموسة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020.

وأضاف التقرير أن بعض الفاعلين السياسيين الليبيين تعلموا الدروس من العقد الماضي وأدركوا الحاجة إلى وضع المصالح الوطنية فوق الشخصية أو الحزبية الضيقة مستدركا بالإشارة إلى وجود قوى انتهازية تخدم نفسها بنفسها وتعتقد أن بإمكانها الاستفادة من الارتباك الذي أعقب تأجيل الانتخابات.

وبين التقرير إن هؤلاء الانتهازيين يرغبون في إفشال محاولات إعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ومنها من يعتقد أن مصالحه تخدم بشكل أفضل من خلال محاولة إحياء مرحلة ما قبل العام 2021 في ظل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه.

ووصف التقرير أي محاولة لتحقيق هذه الغاية بغير الواقعية والخطيرة للغاية لأنها ستجر البلاد لهاوية جديدة ولن يكون ميزان القوى الحالي في صالحها بعد ظهور معسكرين رئيسيين منذ تأجيل الانتخابات يريد أحدهما تمديد المرحلة الانتقالية الحالية لـ6 أشهر والتركيز على معالجة المشاكل التي أدت للتأجيل.

وأوضح التقرير إن هذا يتم على الأرجح من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة خارطة الطريق المعينة من قبل مجلس النواب والتي تشمل إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وتسوية الطعون القانونية لبعض المرشحين للرئاسة وحل المشكلات الإدارية المتعلقة ببطاقات تسجيل الناخبين.

وأضاف التقرير إن المعسكر الآخر يعتقد أن المشاكل تتعمق ويطالب بتمديد المرحبة الانتقالية الحالية لمدة عامين مستندا في ذلك على عدم وجود أساس دستوري للانتخابات في ظل رغبته في إعادة فتح القضايا الخلافية مثل إجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل إجرائها من عدمه.

وواصل التقرير بالتوضيح إن المعسكر الأول يرى أن الزخم الذي ولدته العملية الانتخابية والآمال التي علقها الشعب الليبي على الانتخابات بوصفها خطوة نحو الاستقرار أهم من أن تضيع وهو الرأي المدعوم من قبل البعثة الأممية لأن التمديد لمدة عامين قد يؤدي لعواقب غير محمودة.

وأضاف التقرير أن هذه العواقب محتملة الحدوث في ظل التوترات التي يثيرها الخلاف حول القضايا الخلافية مثل الاستفتاء الدستوري أو ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات تشريعية فقط وتأجيل الانتخابات الرئاسية من عدمه ما يقود لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى وأخطارمحتملة جمة.

وتابع التقرير إن المعسكر الثاني يجادل بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية قبل الانتخابات ومع ذلك يرفض الأول يرفض هذا باعتباره ذريعة لوجوب تقارب حالي بين طرفي هذه المؤسسة يتمثل في عمل لجنة الـ10 المشتركة المرعية جهودها من قبل الأمم المتحدة.

وتوقع التقرير تحقق مرحلتين أولهما مرحلة الاحتواء التي تتضمن الاستفادة من مكاسب مهمة تحققت أثناء تنفيذ خارطة الطريق التي لا زالت مقبولة بين جميع اللاعبين رغم اختلاف وجهات النظر والمطبات والمزالق والاختلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والتوترات داخل الحكومة نفسها.

وأضاف التقرير إن أحد الاختبارات سيكون هو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستستمر بمهام تصريف الأعمال إذ قد يستغرق تشكيل واحدة جديدة بعض الوقت ويثير التوترات بشأن المسائل الإجرائية وغيرها في ظل ترشيح رئيسها عبد الحميد الدبيبة للرئاسة انتهاكا لتعهداته السابقة وللمادة الـ12 من قانون الانتخابات.

ونقل التقرير عن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قلقها من تسبب الخلاف حول تشكيل حكومة جديدة إلى إغفال الهدف الرئيسي الحاجة إلى الانتخابات مبينا إن المجلس الرئاسي يؤيد هذا الرأي فيما يرغب الدبيبة بتمديد أطول بكثير وإجراء استفتاء دستوري قبل إجراء الانتخابات.

وأكد التقرير إن الاجتماع غير المسبوق في مدينة بنغازي لمرشحي الرئاسة مع المشير خليفة حفتر قبل فترة وجيزة من تأجيل الانتخابات رسميا يؤيد الحفاظ على زخم العملية السياسية لا سيما وأن هذا التقارب بين فرقاء الأمس يمثل مبادرة داخلية تهدف إلى استباق العوامل التي قد تؤدي إلى الانزلاق إلى الحرب.

وحذر التقرير من مغبة إغفال الدور الذي قد تقوم به الميليشيات المسلحة المتواجدة في مدينة مصراتة التي تدعي أنها تمثل تيار فبراير بعمل عسكري لإحباط الانتخابات خلال الفترة المقبلة فهي تتبنى حاليا أسلوب إبراز خطاب مناهض للبعثة الأممية ومجلس النواب.

وتابع التقرير إن هذه الميليشيات بدأت في مواءمة وجهات نظرها مع الدبيبة لا سيما فيما يتعلق بمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور فضلا عن معارضتها الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومته كاشفا عن تحركات بالخصوص قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف التقرير إن هذه التحركات تمثلث في توجيه الدبيبة بصفته القائم بأعمال وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لهذه الميليشيات بالحضور إلى العاصمة طرابلس لدعمه في محاولته للبقاء في السلطة ما يعني أن مرحلة الاحتواء تواجه تحديات التصعيد العسكري المحتمل في غرب البلاد.

وبين التقرير إن من بين هذه التحديات محاولات إحباط التقارب بين رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ممن الممكن تسميتها بـ”خارطة الطريق 2″ وتشمل وضع قواعد للعملية المؤقتة الممتدة.

وتابع التقرير إن هذه الخارطة تتضمن كبح التهديدات التي تلوح في الأفق للعملية السياسية في أعقاب تأجيل الانتخابات في وقت تسهم فيه آليات مثل لجنة خارطة الطريق والبعثة الأممية والمبادرات الوطنية مثل اجتماع بنغازي في خدمة هذا الغرض الهادف لتصحيح عيوب تؤدي لعقبات في خارطة الطريق الأولى.

وأضاف التقرير إن خارطة الطريق الثانية لن تغير أهداف العملية السياسية بل ستمهد الطريق نحو تحقيقها وتجنب خطر التمديد لفترة أطول مبينا إن نجاح هذا مرهون بكفاءة الآليات التي تشكله مشيرا إلى أن ما يميز لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب كونها فنية أكثر من مسيسة.

وبين التقرير إن اللجنة واضحة المهام ومتحررة نسبيا من الاستقطاب السياسي الذي تميز به ملتقى الحوار السياسي ما يعني إنها ستبني قراراتها على معايير أكثر موضوعية فضلا عن إمكانية قيامها بحمل المجلس على الوفاء بمسؤولياته لكونها في المحصلة جزء منه.

وتحدث التقرير عن عامل حاسم آخر يتمثل في مدى الدعم المتاح للمصلحة الوطنية الأكبر فالإجماع هدف مثالي بالنظر إلى طبيعة الوضع السياسي إلا أن ظهور مبادرات بناءة يبعث الأمل في أن يتمكن اللاعبون الليبيون من تجاوز القضايا الأكثر إثارة للانقسام من أجل تجنب الانزلاق إلى الحرب وتعزيز العملية السياسية.

وأضاف التقرير أنه وعلى ذات القدر من الأهمية لنجاح العملية ستكون الحاجة إلى كبح التدخل الأجنبي واصفا استنكار مجلس النواب للتدخل البريطاني لصالح حكومة الوحدة الوطنية إلى حد النظر في إعلان السفير البريطانية كارولين هرندل غير مرغوب فيها هو نوع الموقف الذي يجب أن يمتد لمتدخلين آخرين.

وأكد التقرير أن هذا الأمر يجب أن ينطبق على الجهات المسؤولة عن تواجد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا ومحاولة عرقلة العملية السياسية فيما يمثل التمديد الحالي لخارطة الطريق فرصة أخيرة وعلى أصحاب المصلحة الليبيين وضع رفاهية بلدهم أولا لمنع الانتكاسة الانتخابية من الانحدار إلى كارثة.

ترجمة المرصد – خاص

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