الدبيبة: إذا لم تكن لدي حظوظ لن أتقدم للانتخابات وميزانية الحكومة أقل ميزانية خلال السنوات الماضية

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة إنه “سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كان لديه حظوظ وشعبية”، مستدركا: “وإذا لم تكن لدي حظوظ لن أتقدم والأهم هو نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة “التلفزيون العربي” الممولة من قطر، أن “ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، ولا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية، مردفا بأن هذه المتطلبات واضحة جدا وهي ثلاث مراحل، ويجب أن يكون لدينا قاعدة دستورية أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب”، بحسب تعبيره.

وأكد الدبيبة أن “العملية الانتخابية لا بد أن تكون واضحة ومريحة للبدء في البرامج الانتخابية وتجهيز صناديق الاقتراع وحمايتها، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة هي ضمان القبول بنتائج الانتخابات”، على حد قوله.

وقال الدبيبة إن “ميزانية الحكومة التي تم تخصيص وصرفها أقل ميزانية خلال السنوات الماضية”، بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة خلال ندوة لتوضيح الإنفاق الحكومي أن “ما صُرِفَ حقيقة خلال هذه السنة 6 مليارات و400 مليون، ومن المفترض أن نُحاسب عن هذا الرقم فقط”، بحسب قوله.

وأكد أن “أكبر مشكلة في باب التنفيذ هي توقف صرف القيمة بعد تخصيصها، موضحًا أن هذه الأرقام ردًا على من اتهمهم بإخفاء أوجه الصرف”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “الأولوية في تنفيذ المشروعات ستكون للشركات المحلية ومن ثم الشركات الأجنبية”، موضحًا أن “الباب الثالث المتعلق بالتنمية هو الأهم، وخصص له 17 مليار دينار”، بحسب قوله.

وقال الدبيبة :”دعمنا جهاز المراكز الإدارية بـ 3 مليارات؛ لأنه الأكثر تنظيما، وليس لأني كنت فيه أو مسؤولوه أصدقائي”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “التركيز سيكون على دعم باب التنمية في مناطق الجنوب والمنطقتين الوسطى والشرقية هذا العام”، بحسب قوله.