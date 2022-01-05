نقل جثمان الشوشان إلى العجيلات نتاج جهود وطنية بين الشرق والغرب 

كشف مصدر مطلع لـ “الساعة 24” عن أن نقل جثمان الشهيد من مقابر مدينة البيضاء إلى مدينة العجيلات كان نتاج جهود اجتماعية قام بها خالد الخويلدي الحميدي ومحمد نوري الحميدي ومصطفى أبوكمار العقوري.

واعتبر كثير من المتابعين، أن ما جرى من نقل لجثمان “الشوشان” يعد بمثابة مفتاح الخير لإنجاز العمل الوطني المشرف مع الأخوة الوطنيين من المنطقة الشرقية بالأخص مدينة البيضاء وعلي التريكي، و المستشار أبوبكر الجالي، وجمعة حفيتر، وأسامة الرشيد، وأيمن خنفر، وآل العبيدي، بالإضافة إلى العاملين من رئاسة وأعضاء بمحكمة ونيابة البيضاء.