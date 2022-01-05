منظمة دولية: على حكومة الوحدة إنهاء احتجاز الأطفال من المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا- أعربت منظمة “ووتش لست” الدولية المعنية بمتابعة أوضاع الأطفال خلال النزاعات المسلحة عن قلقها إزاء تآكل حقوق القصر في ليبيا المعرضة للصراع.

بيان صحفي صادر عن المنظمة تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى تحمل الأطفال وطأة الأزمات التي بلغت ذروتها من خلال العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والاختطاف والاحتجاز غير القانوني داعيا جميع أطراف النزاع الليبي على الوفاء بالتزاماتهم وهم يواصلون الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتابع البيان إن هذا يتم بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية مع مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بإنهاء الاحتجاز التعسفي غير القانوني للمهاجرين غير الشرعيين لا سيما الأطفال منهم واتخاذ تدابير فورية لمنع التعذيب أو العنف الجنسي وطرق سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

ترجمة المرصد – خاص

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