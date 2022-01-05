أبو فرنة: مولنا أكثر من 4 آلاف مشروع بقيمة فاقت الـ16 مليار دينار

أكد وزير التخطيط فاخر أبو فرنة عمل الوزارة على توفير تمويل لـ4 آلاف و779 مشروع خلال آخر 5 أشهر في العام 2021.

أبو فرنة أوضح في بيان صحفي، إن القيمة المالية لهذه المشاريع تقدر بأكثر من 16 مليارا و800 مليون دينار تم إنفاقها وفقا لقاعدة 1/12 مبينا إن خطة تمويل المشروعات كانت على مرحلتين شملت الأولى توفير التغطية المالية لألفين و902 مشروعا بقيمة أكثر من 11 مليارا و800 مليون.

وأضاف أبو فرنة أن المرحلة الثانية تضمنت تمويل 1877 مشروع بقيمة مالية فاقت الـ5 مليارات دينار مشيرا إلى تقديم الوزارات في حكومة الوحدة الوطنية كل ما أنجزته من أعمال منذ توليها السلطة عبر ندوة خاصة.