نقابة المعلمين بجامعة بنغازي: النائب العام آمر بتنفيذ قانون 4 بشأن زيادة المرتبات

قالت نقابة المعلمين بجامعة بنغازي، إن لجنة التنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار زيادة المرتبات لموظفي التعليم العالي وفق قانون رقم 4 لسنة 2018، قد اجتمعت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للدفع نحو تنفيذ القرار بشكل سريع كحق يكفلة القانون لموظفي التعليم العالي والبدء الفوري لتحقيق ذلك .

وأوضحت النقابة في إيجاز صحفي، انتقلت اللجنة مباشرة بعد اجتماعها مع الوزير إلي مكتب النائب العام لاطلاعه فيما يخص تنفيذ قرار زيادة مرتبات الموظفين ، والذي طالب بدوره سرعة تنفيذ القرار وتسهيل إجراءاته القانونية بدون أي عراقيل في أقرب وقت ممكن .