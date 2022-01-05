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نقابة العاملين بجامعة بنغازي: النائب العام آمر بتنفيذ قانون 4 بشأن زيادة المرتبات

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت نقابة  العاملين بجامعة بنغازي، إن “لجنة التنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار زيادة المرتبات لموظفي التعليم العالي وفق قانون رقم 4 لسنة 2018، قد اجتمعت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للدفع نحو تنفيذ القرار بشكل سريع كحق يكفله القانون لموظفي التعليم العالي والبدء الفوري لتحقيق ذلك”.

وأوضحت النقابة في إيجاز صحفي، “انتقلت اللجنة مباشرة بعد اجتماعها مع الوزير إلي مكتب النائب العام لاطلاعه فيما يخص تنفيذ قرار زيادة مرتبات الموظفين ، والذي طالب بدوره سرعة تنفيذ القرار وتسهيل إجراءاته القانونية بدون أي عراقيل في أقرب وقت ممكن”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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