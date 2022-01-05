الخارجية الفرنسية: مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب من ليبيا

ليبيا- أكدت الخارجية الفرنسية مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب من خلال آلية بدء الانسحاب المرحلي لآلاف من هؤلاء من ليبيا.

ووفقا لتصريحات صحفية أدلت بها “آن كلير لوغندر” المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تابعتها صحيفة المرصد إن هذا الانسحاب الأول يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر باريس الذي كان يهدف كسر الجمود في ليبيا.

وأضافت “لوغندر” أنه يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن من دون أن تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها.

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