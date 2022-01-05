مندوب السودان بالجامعة العربية: مهتمون بالتعاون التام مع ليبيا

ناقش مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية “عبد المطلب ثابت”، مع نظيره السوداني “محمد إلياس محمد الحاج” العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأشاد “عبدالمطلب ثابت” خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، والسودان، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين، منوهًا بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.

من جهته، أبدى مندوب السودان اهتمام السودان بالتعاون التام مع ليبيا تحت مظلة جامعة الدول العربية.