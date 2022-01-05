الخارجية التركية: تصريحات اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا استفزازية

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها لتعيين الحدود البحرية بأنها “استفزازية”، مشددة أن هذه التصريحات دليل جديد على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار.

وقالت الخارجية التركية في بيان “خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين”، مضيفة “اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط”.

وأضافت الخارجية التركية: “تصريحات دندياس تعتبر دليلا جديدا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار”، مشيرة إلى أن “أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد التوتر”.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها فائز السراج، في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.